У Тихому океані з'явився новий острів

Це сталося після виверження вулкану

У південно-західній частині Тихого океану, де зберігають активність багато підводних вулканів, утворився новий острів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на NASA.

За даними Обсерваторії Землі NASA, один із таких підводних вулканів прокинувся 10 вересня і почав вивергати лаву та попіл.

Через 11 годин після початку виверження, над поверхнею води з’явився новий острів. Його народження NASA змогло зафіксувати за допомогою супутників.

У космічному агентстві зазначають, що острів швидко зріс у розмірах. 14 вересня дослідники з Геологічної служби Тонга підрахували, що його площа становить 4 тис. квадратних метрів. А вже до 20 вересня «новонароджений» розрісся до 24 тис. кв. м.

Як уточнюється, новий острів лежить на підводній горі Гоум-Риф у центральній частині архіпелагу Тонга.

У NASA зауважили, що острови, створені підводними вулканами, здебільшого бувають недовговічні, й невдовзі їх поглинає океан. Але іноді вони можуть існувати роками або навіть десятиліттями.