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У Вакарчука заплановано три концерти після виборів

Лідер "Океан Ельзи" не виключав продовження кар'єри співака
Гурт Святослава Вакарчука "Океан Ельзи" запланував три концерти після парламентських виборів.
У Вакарчука заплановано три концерти після виборів Фото з вільних джерел

В афіші розміщено анонс концертів у Дніпрі (24 серпня), у Львові (1 вересня) і Мінську (20 вересня), повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, другого липня партія "Голос" Святослава Вакарчука оприлюднила біографії своїх кандидатів у депутати за мажоритарними округами.

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10 07 2019 17:59
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