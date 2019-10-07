ПОЛІТИКА НОВИНИГурт Святослава Вакарчука "Океан Ельзи" запланував три концерти після парламентських виборів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Вакарчука заплановано три концерти після виборів
Лідер "Океан Ельзи" не виключав продовження кар'єри співака
Фото з вільних джерел
В афіші розміщено анонс концертів у Дніпрі (24 серпня), у Львові (1 вересня) і Мінську (20 вересня), повідомляє LB.ua.
Нагадаємо, другого липня партія "Голос" Святослава Вакарчука оприлюднила біографії своїх кандидатів у депутати за мажоритарними округами.
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10 07 2019 17:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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