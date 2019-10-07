У Вакарчука заплановано три концерти після виборів Лідер "Океан Ельзи" не виключав продовження кар'єри співака

Гурт Святослава Вакарчука "Океан Ельзи" запланував три концерти після парламентських виборів.

Фото з вільних джерел

В афіші розміщено анонс концертів у Дніпрі (24 серпня), у Львові (1 вересня) і Мінську (20 вересня), повідомляє LB.ua. Нагадаємо, другого липня партія "Голос" Святослава Вакарчука оприлюднила біографії своїх кандидатів у депутати за мажоритарними округами.

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