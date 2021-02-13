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У Варшаві на перші дні роботи театрів розкупили майже всі квитки

Послаблення карантину торкнулося не лише концертної галузі, а й гірськолижних трас
У столиці Польщі люди розкупили майже усі доступні квитки до низки театрів та кінотеатрів на перші вихідні після тривалого локдауну.
У Варшаві на перші дні роботи театрів розкупили майже всі квитки Фото: yournewbusiness.ru

З 12 лютого та попередньо до 28 лютого дозволили частково відкритися майже всім культурним установам - кінотеатрам, театрам, філармоніям, операм та виставковим центрам, повідомляє "Європейська правда". Зали дозволено заповнювати лише на 50%, залишаючи порожнім кожне друге місце, а відвідувачі повинні бути у масках. Споживати їжу і напої у залах заборонено. 

У Національному театрі Варшави заявили, що їхні квитки на всі вистави у вихідні 13-14 лютого були розпродані ще до четверга, та кажуть, що розчулені бачити такий ажіотаж.

Люди, з якими репортери поспілкувалися на вході перед першими виставами, розповідають, що збираються повернутись до театру ще декілька разів у наступні тижні, а дехто вже придбав квитки наперед. 

У варшавському кінозалі  Muranów Cinema також кажуть, що перші квитки продаються добре, особливо на вечірні покази. 

Директор варшавського театру Teatr Powszechny розповідає, що квитки на усі їхні вистави 12-14 лютого викупили вже кілька днів тому. 

У варшавській театральній студії STUDIO Teatrgaleria також кажуть, що на їхні вистави 13-14 лютого залишилося тільки декілька вільних місць.

Послаблення карантину торкнулося не лише концертної галузі, а й гірськолижних трас. Через велику кількість охочих приїхати на відпочинок в п'ятницю виникли великі корки на шляху з Кракова до гірськолижного курорту Закопане.

Нагадаємо, що шведський кінофестиваль оголосив ім’я щасливця, який тиждень пробуде на острові, ізольованому від світу

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13 02 2021 13:31
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