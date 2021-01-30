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Шведський кінофестиваль оголосив ім’я щасливця, який тиждень пробуде на острові, ізольованому від світу

Для проведення тижня на острові-маяку Патер Ностер обрали медика, Лізу Енрот зі шведського міста Шевде
Гетеборзький кінофестиваль оголосив ім’я людини, яка візьме участь у його проєкті "Ізольоване кіно" й тиждень перебуватиме сама на острові, переглядаючи кінопрем’єри в майже повній ізоляції від зовнішнього світу.
Шведський кінофестиваль оголосив ім’я щасливця, який тиждень пробуде на острові, ізольованому від світу Фото: Радіо Максимум

Організатори отримали заявки від понад 12 тисяч охочих із понад 45 країн світу, повідомляє "Громадське". А втім, для проведення тижня на острові-маяку Патер Ностер обрали медика (і, як вона сама себе називає, фанатку кіно) Лізу Енрот зі шведського міста Шевде.

Медик Ліза Енрот зі шведського міста Шевде проведе тижень на острові-маяку Патер Ностер, переглядаючи фестивальні кінопрем'єри

Фото: Ola Kjelbye / Гетеборзький кінофестиваль

"Під час роботи в медичній сфері я так багато слухала і втішала інших, що, здається, просто вичерпала себе. Вітер, море й можливість побувати в іншій реальності на тиждень мене приваблюють", - говорить Енрот.

Організатори Гетеборзького кінофестивалю зазначають, що Енрот обрали після співбесіди й тестування, яке мало показати її психологічну стійкість. Крім того, їх вразила зацікавленість жінки в кіно, яку вона поєднує з роботою у сфері охорони здоров’я.

"У ці часи відчуваємо додаткову втіху від того, що такий досвід отримає одна з героїнь сфери охорони здоров’я, яка бореться проти COVID-19", - каже керівниця Гетеборзького кінофестивалю Мірча Вестер.

Тепер Енрот пробуде на острові-маяку з 30 січня по 6 лютого, переглядаючи фестивальні кінопрем’єри. У неї не буде при собі будь-яких засобів зв’язку, і лише раз на день до неї навідуватимуться, щоб перевіряти самопочуття. Крім того, Енрот вестиме відеощоденник, де фікусуватиме свої враження від участі в проєкті.

Це не єдиний проєкт у межах Гетеборзького кінофестивалю, присвячений ізоляції в коронавірусну добу. Так, організатори планують організувати кінопокази для однієї людини на стадіоні "Скандинавіум", що вміщує понад 12 тисяч людей, і в кінотеатрі "Дракен", розрахованому на 707 відвідувачів.

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30 01 2021 16:04
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