Шведський кінофестиваль оголосив ім’я щасливця, який тиждень пробуде на острові, ізольованому від світу
Організатори отримали заявки від понад 12 тисяч охочих із понад 45 країн світу, повідомляє "Громадське". А втім, для проведення тижня на острові-маяку Патер Ностер обрали медика (і, як вона сама себе називає, фанатку кіно) Лізу Енрот зі шведського міста Шевде.
Медик Ліза Енрот зі шведського міста Шевде проведе тижень на острові-маяку Патер Ностер, переглядаючи фестивальні кінопрем'єри
Фото: Ola Kjelbye / Гетеборзький кінофестиваль
"Під час роботи в медичній сфері я так багато слухала і втішала інших, що, здається, просто вичерпала себе. Вітер, море й можливість побувати в іншій реальності на тиждень мене приваблюють", - говорить Енрот.
Організатори Гетеборзького кінофестивалю зазначають, що Енрот обрали після співбесіди й тестування, яке мало показати її психологічну стійкість. Крім того, їх вразила зацікавленість жінки в кіно, яку вона поєднує з роботою у сфері охорони здоров’я.
"У ці часи відчуваємо додаткову втіху від того, що такий досвід отримає одна з героїнь сфери охорони здоров’я, яка бореться проти COVID-19", - каже керівниця Гетеборзького кінофестивалю Мірча Вестер.
Тепер Енрот пробуде на острові-маяку з 30 січня по 6 лютого, переглядаючи фестивальні кінопрем’єри. У неї не буде при собі будь-яких засобів зв’язку, і лише раз на день до неї навідуватимуться, щоб перевіряти самопочуття. Крім того, Енрот вестиме відеощоденник, де фікусуватиме свої враження від участі в проєкті.
Це не єдиний проєкт у межах Гетеборзького кінофестивалю, присвячений ізоляції в коронавірусну добу. Так, організатори планують організувати кінопокази для однієї людини на стадіоні "Скандинавіум", що вміщує понад 12 тисяч людей, і в кінотеатрі "Дракен", розрахованому на 707 відвідувачів.
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