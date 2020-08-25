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На Берлінському кінофестивалі тепер не буде чоловічих та жіночих нагород

Замість них ввели гендерно-нейтральні
Берлінський кінофестиваль з 2021 року відмовиться від нагород за кращу жіночу та чоловічу ролі.
На Берлінському кінофестивалі тепер не буде чоловічих та жіночих нагород Фото: filmstreet.com

Замість них присуджуватимуть "Срібних ведмедів" за кращі головну роль та роль другого плану, повідомляє "Громадське".

Там зазначають, що такі нагороди є гендерно-нейтральними.

"Ми вважаємо, що скасування поділу нагород за ознакою статі - це сигнал до більш гендерно-чутливого розуміння в кіноіндустрії", - зазначили керівники "Берлінале" Марієтта Ріссенбек і Карло Шатріан.

Як відбуватиметься Берлінський кінофестиваль у 2021 році

Організатори повідомили, що кінофестиваль відбудеться у звичайному форматі, але відповідно до правил та обмежень щодо поширення коронавірусу, які діятимуть.

Зазначимо, що цьогорічний 70-тий "Берлінале" не скасовували через коронавірус, оскільки традиційно провели його наприкінці лютого, ще до епідемії COVID-19 у Європі.

Наступного року окрім нагород за головну роль та роль другого плану вручатимуть ще шість: кращий фільм, кращий сценарій, кращу режисуру, гран-прі журі фестивалю і приз журі, а також нагороду за видатні досягнення в кіно.

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25 08 2020 09:07
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