На Берлінському кінофестивалі тепер не буде чоловічих та жіночих нагород
Замість них присуджуватимуть "Срібних ведмедів" за кращі головну роль та роль другого плану, повідомляє "Громадське".
Там зазначають, що такі нагороди є гендерно-нейтральними.
"Ми вважаємо, що скасування поділу нагород за ознакою статі - це сигнал до більш гендерно-чутливого розуміння в кіноіндустрії", - зазначили керівники "Берлінале" Марієтта Ріссенбек і Карло Шатріан.
Як відбуватиметься Берлінський кінофестиваль у 2021 році
Організатори повідомили, що кінофестиваль відбудеться у звичайному форматі, але відповідно до правил та обмежень щодо поширення коронавірусу, які діятимуть.
Зазначимо, що цьогорічний 70-тий "Берлінале" не скасовували через коронавірус, оскільки традиційно провели його наприкінці лютого, ще до епідемії COVID-19 у Європі.
Наступного року окрім нагород за головну роль та роль другого плану вручатимуть ще шість: кращий фільм, кращий сценарій, кращу режисуру, гран-прі журі фестивалю і приз журі, а також нагороду за видатні досягнення в кіно.
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