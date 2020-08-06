Український фільм "Фокстер & Макс" став переможцем "Чілдрен-Кінофесту"

Стрічка "Фокстер & Макс", яка розповідає про дружбу школяра та пса-наноробота з суперможливостями, набрала за результатами голосування 4,74 бала з 5

Переможцем 7-го кінофестивалю для дітей та підлітків "Чілдрен Кінофест", який цьогоріч проходив онлайн, став український фільм "Фокстер & Макс".

Про це повідомляє організатор кінофестивалю- компанія "Артхаус Трафік", зазначає "Громадське"

"Третій рік поспіль Гран-прі отримує українська стрічка - цього року переможцем за підсумками глядацького голосування став фантастичний пригодницький фільм "Фокстер & Макс" Анатолія Матешка", - йдеться у повідомленні.

Стрічка "Фокстер & Макс", яка розповідає про дружбу школяра та пса-наноробота з суперможливостями, набрала за результатами голосування 4,74 бала з 5.

Друге місце посів австралійський сімейний фільм "Мій друг містер Персіваль" з 4,70 балами. Його прокат в українських кінотеатрах запланований на 23 липня.

На третьому місці німецька стрічка "Тім Талер, або Проданий сміх", вона отримала 4,69 бала.

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