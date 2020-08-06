Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Український фільм "Фокстер & Макс" став переможцем "Чілдрен-Кінофесту"

Стрічка "Фокстер & Макс", яка розповідає про дружбу школяра та пса-наноробота з суперможливостями, набрала за результатами голосування 4,74 бала з 5
Переможцем 7-го кінофестивалю для дітей та підлітків "Чілдрен Кінофест", який цьогоріч проходив онлайн, став український фільм "Фокстер & Макс".
Український фільм "Фокстер & Макс" став переможцем "Чілдрен-Кінофесту" Фото:inform-ua.info

Про це повідомляє організатор кінофестивалю- компанія "Артхаус Трафік", зазначає "Громадське"

"Третій рік поспіль Гран-прі отримує українська стрічка - цього року переможцем за підсумками глядацького голосування став фантастичний пригодницький фільм "Фокстер & Макс" Анатолія Матешка", - йдеться у повідомленні.

Стрічка "Фокстер & Макс", яка розповідає про дружбу школяра та пса-наноробота з суперможливостями, набрала за результатами голосування 4,74 бала з 5. 

Друге місце посів австралійський сімейний фільм "Мій друг містер Персіваль" з 4,70 балами. Його прокат в українських кінотеатрах запланований на 23 липня. 

На третьому місці німецька стрічка "Тім Талер, або Проданий сміх", вона отримала 4,69 бала.

Читайте також: У головній ролі "Чорного дзеркала" - ти: в Іспанії запустили "рекламу" наступного сезону серіалу

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 06 2020 13:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фестивалі, концерти, чемпіонати і коронавірус: що і на коли перенесли?

Фестивалі, концерти, чемпіонати і коронавірус: що і на коли перенесли?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.