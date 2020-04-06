У головній ролі "Чорного дзеркала" - ти: в Іспанії запустили "рекламу" наступного сезону серіалу
Про це повідомляє El Mundo, пише "Громадське".
"Рекламу" розмістили у соцмережах. В агенції пояснили, що Netflix не має жодного зв'язку з цією ідеєю.
"Ми прожили декілька місяців, коли реальне життя та "Чорне дзеркало» жахливо схожі. На Netflix ви можете переглянути п'ять сезонів, а шостий проходить прямо зараз", - пояснили у Brother Ad School.
Користувачі у соцмережах почали перепощувати "рекламу" з власними поясненнями.
Наприклад: "Тепер усе зрозуміло. 2020 рік - це реклама для "Чорного дзеркала".
Фото: Twitter
Або: "Чому цей сезон такий довгий?"
Фото: Twitter
"Назва: "Чорне дзеркало". У головній ролі - ти".
Фото: Twitter
Зазначимо, що творець серіалу Чарлі Брукер заявив, що поки не займається шостим сезоном серіалу, бо реальність і так жахлива. Він розповів, що поки пише веселі історії.
Перший сезон "Чорне дзеркало" вийшов в ефір у 2011 році. З того часу випустили 5 сезонів. Останній вийшов у 2019 році.
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