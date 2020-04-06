Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

У головній ролі "Чорного дзеркала" - ти: в Іспанії запустили "рекламу" наступного сезону серіалу

Рекламне агентство "Brother Ad School" з Мадрида зробило у фотошопі несправжню рекламу шостого сезону серіалу "Чорне дзеркало"
Компанія за допомогою фотошопу розмістила на зупинці потерте дзеркало з написом: "Чорне дзеркало. 6 сезон. Наживо прямо зараз. Повсюди".
У головній ролі "Чорного дзеркала" - ти: в Іспанії запустили "рекламу" наступного сезону серіалу Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє El Mundo, пише "Громадське".

"Рекламу" розмістили у соцмережах. В агенції пояснили, що Netflix не має жодного зв'язку з цією ідеєю.

"Ми прожили декілька місяців, коли реальне життя та "Чорне дзеркало» жахливо схожі. На Netflix ви можете переглянути п'ять сезонів, а шостий проходить прямо зараз", - пояснили у Brother Ad School.

Користувачі у соцмережах почали перепощувати "рекламу" з власними поясненнями.

Наприклад: "Тепер усе зрозуміло. 2020 рік - це реклама для "Чорного дзеркала".

Фото: Twitter

Або: "Чому цей сезон такий довгий?"

Фото: Twitter

"Назва: "Чорне дзеркало". У головній ролі - ти".

Фото: Twitter

Зазначимо, що творець серіалу Чарлі Брукер заявив, що поки не займається шостим сезоном серіалу, бо реальність і так жахлива. Він розповів, що поки пише веселі історії.

Перший сезон "Чорне дзеркало" вийшов в ефір у 2011 році. З того часу випустили 5 сезонів. Останній вийшов у 2019 році.

Читайте також: Netflix показав трейлер "Відьмака" й оголосив дату прем'єри

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 06 2020 16:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фестивалі, концерти, чемпіонати і коронавірус: що і на коли перенесли?

Фестивалі, концерти, чемпіонати і коронавірус: що і на коли перенесли?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.