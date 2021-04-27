У Варшаві підтвердили візит Зеленського 3 травня

Техніка, бойові можливості залишилися. Маємо справу з поміркованим рівнем відведення військ. Українська сторона оцінює це як паузу в напруженій ситуації"

Президент України Володимир Зеленський 3 травня візьме участь у святкуванні 230-річчя прийняття першої конституції Польщі і проведе переговори з президентом країни Анджеєм Дудою.

Про це після зустрічі у Варшаві із заступником керівника Офісу Президента України Ігорем Жовквою повідомив голова бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу президента Польщі.

Як зазначив Щерський, зустріч із Жовквою стосувалася чотирьох тем: взаємних візитів президентів, активності російської армії на сході України і в акваторії Чорного моря, Польського головування в ОБСЄ у 2022 році та підтримки України на форумах НАТО та ЄС.

За словами Щерського, президент України Володимир Зеленський відвідає Варшаву 3 травня під час святкування 230-річчя прийняття першої польської конституції, а також проведе зустріч з президентом РП Анджеєм Дудою. Своєю чергою, польський лідер відвідає Україну під час святкування 30-річчя Незалежності.

Щерський також зазначив, що за оцінкою української сторони анонсоване Москвою відведення російських військ, які останнім часом концентрувалися біля кордонів з Україною, мали характер лише поодиноких перекидань до місць постійної дислокації.

"Техніка, бойові можливості залишилися. Маємо справу з поміркованим рівнем відведення військ. Українська сторона оцінює це як паузу в напруженій ситуації", - повідомив Щерський.

Голова бюро міжнародної політики президента Польщі також поінформував, що Варшава розглядає різні сценарії збільшення ролі ОБСЄ у стабілізації ситуації на сході України. Він додав, що Київ хоче активізувати роль ОБСЄ у цьому процесі.

Крім того, Щерський зазначив, що Польща переконуватиме партнерів по НАТО та ЄС щодо ширшого розвитку відносин з Україною.