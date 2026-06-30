У Варшаві пояснили, чому Київ не отримав обіцяних винищувачів

"Немає МіГів для України, бо немає дронів для Польщі", – наголосив міністр оборони Польщі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передаватиме Україні обіцяних літаків МіГ-29, оскільки Київ, мовляв, відмовився ділитись дроновими технологіями.

Про це Косіняк-Камиш заявив в етері Polsat News.

"Я запропонував, як мені здається, дуже партнерський підхід. МіГи в обмін на дрони. Українці спочатку погодилися, але не реалізували цієї пропозиції, тому для України немає МіГів, бо немає дронів чи дронових можливостей для Польщі", – сказав міністр.

Косіняк-Камиш заявив, що Україна має значний потенціал у сфері безпілотників, і додав, що нещодавно Київ розпочав співпрацю в цій галузі з партнерами з Близького Сходу.

"Це означає, що вони мають настільки великі можливості, що коли їм постачають військове обладнання, то іноді символічно, але дуже важливо, щоб вони поділилися ноу-хау і частково надали доступ до технології. А вони погодилися на це і відмовилися від цих домовленостей", – додав міністр.