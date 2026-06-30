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У Варшаві пояснили, чому Київ не отримав обіцяних винищувачів

30 червня 2026, 09:09
У Варшаві пояснили, чому Київ не отримав обіцяних винищувачів
"Немає МіГів для України, бо немає дронів для Польщі", – наголосив міністр оборони Польщі.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передаватиме Україні обіцяних літаків МіГ-29, оскільки Київ, мовляв, відмовився ділитись дроновими технологіями.
 
Про це Косіняк-Камиш заявив в етері Polsat News.
 
"Я запропонував, як мені здається, дуже партнерський підхід. МіГи в обмін на дрони. Українці спочатку погодилися, але не реалізували цієї пропозиції, тому для України немає МіГів, бо немає дронів чи дронових можливостей для Польщі", – сказав міністр.
 
Косіняк-Камиш заявив, що Україна має значний потенціал у сфері безпілотників, і додав, що нещодавно Київ розпочав співпрацю в цій галузі з партнерами з Близького Сходу.
 
"Це означає, що вони мають настільки великі можливості, що коли їм постачають військове обладнання, то іноді символічно, але дуже важливо, щоб вони поділилися ноу-хау і частково надали доступ до технології. А вони погодилися на це і відмовилися від цих домовленостей", – додав міністр.
ПольщаУкраїна

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