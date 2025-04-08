У Вашингтоні готують військовий парад на день народження Трампа – ЗМІ

Також парадом буде відзначатися 250-річчя армії.

В Білому домі планують провести військовий парад на вулицях Вашингтона, щоб відзначити 79-й день народження американського президента Дональда Трампа.

Також парадом також буде відзначатися 250-річчя армії, пише видання The Hill.

Парад триватиме майже 6,5 км: від Пентагону в Арлінгтоні, штат Вірджинія, до Білого дому.

Офіційний представник армії сказав, що є плани щодо проведення параду за участю армії, але остаточно ще нічого не підтверджено.

Армія планувала відсвяткувати своє 250-річчя із значним збільшенням можливостей у порівнянні з тим, що ви бачили в попередні роки.

Також місцева влада Вашингтона бере участь у плануванні, а інженери армії та міста проводять розвідку маршруту.

"Армія дуже рада відсвяткувати своє 250-річчя з усією країною. Наш намір полягає в тому, щоб американці пишалися своєю армією, а також пишалися своєю нацією. Поки що занадто рано говорити про те, чи буде у нас парад, але ми працюємо з Білим домом, а також з кількома державними установами, щоб зробити святкування подією національного рівня", - заявив прес-секретар армії полковник Дейв Батлер.

Терміни для планування обмежені, адже день народження Трампа 14 червня і до цього часу залишилося менше 10 тижнів.

Під час свого першого терміну Трамп наказав Пентагону спланувати великий військовий парад після того, як відвідав Париж і надихнувся заходом до Дня взяття Бастилії у Франції, проте тоді парад скасували через ціну і критику.