У Вашингтоні відбулася зустріч представників України та США

Представники України обговорили ситуацію на полі бою та актуальні оборонні потреби країни.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і міністр оборони України Рустем Умєров у Вашингтоні зустрілися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном.

Про це повідомляють Офіс президента, Міністерство оборони України.

На зустрічі також брали участь міністр оборони США Ллойд Остін та сенатори-республіканці. Представники України обговорили ситуацію на полі бою та актуальні оборонні потреби країни. Зокрема, обговорювалися питання гарантій безпеки та "Формули миру" президента Володимира Зеленського.

Під час зустрічі з Блінкеном, Єрмак висловив сподівання, що незабаром розпочнеться предметне обговорення пропозицій США щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України. З Салліваном обговорили посилення протиповітряної оборони та захист цивільної інфраструктури в період холодів.

Зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном була присвячена ситуації на полі бою, потребі в бронетехніці, бойових машинах розмінування, артилерійських системах та інших аспектах військової співпраці. Окрема увага була приділена необхідності розбудови фортифікаційних споруд.

Представники України також наголосили на важливості посилення протиповітряної оборони для захисту міст, критичної інфраструктури та маршрутів "зернового коридору". Умєров зазначив, що "майбутнє України – в НАТО", та підкреслив необхідність приведення Сил оборони у відповідність до стандартів Альянсу.

Єрмак подякував Остіну за безпрецедентну оборонну допомогу від Сполучених Штатів, яка склала майже 45 мільярдів доларів. Крім того, висловив сподівання, що українсько-американська конференція оборонних індустрій стане важливим кроком для активізації двосторонньої військово-технічної співпраці.

"Ми надамо все необхідне сприяння американському бізнесу, який висловить готовність прийти в Україну", – пообіцяв Єрмак Остіну.

"Нам потрібна потужна оборонна коаліція, щоб об’єднати зусилля в боротьбі проти російського терору", – додав Умєров.

Крім того, в межах візиту до США Єрмак і Стефанчук зустрілися з сенаторами-республіканцями Роджером Вікером, Джимом Рішем, Сьюзан Коллінз, Джоні Ернст, Джоном Туном, Марквейном Малліном.