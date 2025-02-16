Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Ватикані розповіли, чим Папа Римський займається у лікарні

16 лютого 2025, 17:17
У Ватикані розповіли, чим Папа Римський займається у лікарні
Фото: vaticanstate.va
Понтифіка було госпіталізовано через бронхіт

Папа Римський Франциск, який напередодні був госпіталізований через бронхіт, наразі почувається добре.

Про це інформує пресслужба Святого Престолу.

Температура у понтифіка в нормі. Обстеження підтвердило наявність інфекції дихальних шляхів, і терапію було відповідно відкориговано.
 
Крім того, результати лабораторних аналізів показали поліпшення деяких показників здоров’я.
 
"Папа Франциск протягом дня прийняв Святе Причастя та чергував відпочинок із молитвою та читанням. Щоб сприяти одужанню, медичний персонал приписав повний відпочинок, тому в неділю, 16 лютого, Святіший Отець не провадитиме опівдні молитву "Ангел Господній", але має намір надіслати для публікації текст роздумів", – ідеться у повідомленні.
 
Пресслужба Святого Престолу проінформувала Папу Франциска про численні повідомлення та послання про близькість і молитву, отримані протягом цих днів.
 
У відповідь понтифік висловив вдячність і закликав не переставати молитися за нього.
 
Нагадаємо, Папа Римський Франциск пропустить свій звичайний публічний виступ і щотижневу молитву з паломниками в неділю через хворобу. 

 

Папа Римськийвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Не можуть повірити своєму щастю. кремлівські пропагандони кажуть, що Трамп дав путіну зелене світло на розширення війни – Джулія Девіс
Політика
Не можуть повірити своєму щастю. кремлівські пропагандони кажуть, що Трамп дав путіну зелене світло на розширення війни – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 15:25
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Політика
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 12:03
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Політика
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 07:20
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Політика
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 16:20
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Політика
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 08:09
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Політика
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 21:02
Найслабша зимова кампанія москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Cуспільство
Найслабша зимова кампанія москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 16:33
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Політика
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 12:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється