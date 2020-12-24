Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Ватикані розповіли, як Папа Франциск проведе різдвяну месу в умовах епідемії

Папа Римський Франциск проведе різдвяну службу з меншою кількістю вірян та з низкою заходів безпеки, з огляду на триваючу епідемію коронавірусу.
У Ватикані розповіли, як Папа Франциск проведе різдвяну месу в умовах епідемії Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це повідомили у Ватикані.

Служба у Базиліці Св. Петра розпочнеться на дві години раніше, аніж у попередні роки - о 19-30, щоб завершитися до настання комендантської години о 22-00. 

На месі зможуть бути присутні лише невелика кількість вірян та духовенства, тоді як зазвичай її відвідували сотні людей. 

Папа Римський Франциск цього разу на Різдво не роздаватиме благословення "Urbi et Orbi" на площі Св. Петра з центрального балкону базиліки. Натомість церемонію перенесли всередину Апостольського палацу, її будуть транслювати онлайн з сурдоперекладом.

Понтифік нещодавно порадив людям, які почуваються пригніченими через пандемію, подумати про тих, хто опинився у більшій скруті, ніж вони. 

Повідомляється також, що днями у двох кардиналів, близьких до папи, підтвердили зараження коронавірусом.

У Страсну п'ятницю, у розпал першої хвилі пандемії коронавірусу, Папа Римський Франциск провів хресну ходу та літургію у Ватикані без участі вірян. Понтифіка супроводжували лише п'ять ув'язнених з тюрми з італійського міста Падуя, яке сильно постраждало від епідемії коронавірусу, а також п'ять лікарів і медсестер з Ватикану.

Читайте також: У Гані священик приніс в жертву "дияволу" 675 осіб протягом 17 років, - ЗМІ

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2020 14:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.