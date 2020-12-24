У Ватикані розповіли, як Папа Франциск проведе різдвяну месу в умовах епідемії

Папа Римський Франциск проведе різдвяну службу з меншою кількістю вірян та з низкою заходів безпеки, з огляду на триваючу епідемію коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це повідомили у Ватикані.

Служба у Базиліці Св. Петра розпочнеться на дві години раніше, аніж у попередні роки - о 19-30, щоб завершитися до настання комендантської години о 22-00.

На месі зможуть бути присутні лише невелика кількість вірян та духовенства, тоді як зазвичай її відвідували сотні людей.

Папа Римський Франциск цього разу на Різдво не роздаватиме благословення "Urbi et Orbi" на площі Св. Петра з центрального балкону базиліки. Натомість церемонію перенесли всередину Апостольського палацу, її будуть транслювати онлайн з сурдоперекладом.

Понтифік нещодавно порадив людям, які почуваються пригніченими через пандемію, подумати про тих, хто опинився у більшій скруті, ніж вони.

Повідомляється також, що днями у двох кардиналів, близьких до папи, підтвердили зараження коронавірусом.

У Страсну п'ятницю, у розпал першої хвилі пандемії коронавірусу, Папа Римський Франциск провів хресну ходу та літургію у Ватикані без участі вірян. Понтифіка супроводжували лише п'ять ув'язнених з тюрми з італійського міста Падуя, яке сильно постраждало від епідемії коронавірусу, а також п'ять лікарів і медсестер з Ватикану.

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