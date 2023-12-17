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У Ватикані вперше засудили кардинала до тюрми

17 грудня 2023, 11:27
У Ватикані вперше засудили кардинала до тюрми
Фото: venice flood
Цими вихідними завершився найбільший в історії Ватикану судовий процес.

Суд апостольської столиці засудив кардинала до до 5,5 років тюремного ув'язнення, пише DW.

"75-річний Анджело Беччу засуджений до п'яти з половиною років тюрми за участь в злочинній змові, шахрайство, зловживання, надання неправдивої інформації, корупцію, відмивання коштів, оприлюднення секретних документів", - пише німецьке видання.

Головним епізодом справи стали порушення і зловживання при купівлі за рахунок пожертвувань будівлі в центрі Лондона за завідомо завищеною ціною. 

Втрати від цієї інвестиції в купівлю нерухомості, за даними аудиторів, становили €104 млн.

Анджело Беччу в той час займав посаду заступника державного секретаря з загальних справ. 

Процес над ним і 9-ма його спільниками тривав більше двох років.

В останні роки Папа Римський Франциск видав серію указів, спрямованих на просування фінансової прозорості Ватикану і запобігання корупції. 

Ще в 2019 році Понтифік призначив главою трибуналу Ватикану Джузеппе Піннатоне - колишнього прокурора в Римі, відомого боротьбю з мафією. 

В 2021 році Папа Франциск видав указ, який дозволяє судити кардиналів судом Ватикану.

В вересні ми також писали, що у Ватикані заявили про підтримку територіальної цілісності України.

 

Ватикансуд

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