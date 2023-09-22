У Ватикані заявили про підтримку територіальної цілісності України

Секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами і міжнародними організаціями архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер заявив про підтримку територіальної цілісності України та закликав міжнародну спільноту до рішучих дій для пошуку тривалого миру в Україні.

Про це повідомляє Vatican News.

"Святий престол близький з Україною та повністю підтримує її територіальну цілісність і, крім того, продовжує брати участь у гуманітарних ініціативах, спрямованих на полегшення страждань українського населення, особливо тієї його частини, яка є найслабшою та найбільш вразливою", - заявив секретар Святого Престолу на відкритих дебатах в Раді Безпеки ООН.

Він додав, що дебати відбуваються в контексті жорсткої і безглуздої війни проти України, яка ціною великих жертв захищає свій суверенітет і недоторканість своїх міжнародно визнаних кордонів.

"Війна – це велике зло, і що сьогодні можна бачити, що «воно дедалі більше виходить за межі України, накриваючи своєю густою тінню не лише Європу, але й інші континенти" - сказав секретар Ватикану.

За його словами, незаперечним є той факт, що напад росії на Україну поставив під загрозу весь світовий порядок, який виник після Другої світової війни», – сказав очільник ватиканської дипломатії, додавши, що війна рф проти України негативно вплинула на соціально-політичну, гуманітарну, економічну, ядерну та інші сфери життя.

"Вирішення війни в Україні» не є справою лише України. Архієпископ зазначив, що міжнародна спільнота не може ігнорувати потребу припинення війни в Україні, і що держави-члени ООН та Радбезу ООН покликані об’єднати зусилля в пошуках справедливого і тривалого миру для України" - сказав Пол Річард Ґаллаґер.

"Краще і дешевше для усіх інвестувати в мир, а не у війну!", – підсумував Ґаллаґер.

Ми раніше писали, що Ватикан звинуватив Євросоюз, що той робить замало для завершення війни.