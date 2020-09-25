У Великій Британії відбудеться фінальний етап випробувань вакцини від COVID-19 компанії Novavax

У серпні британський уряд оголосив про надання Novavax підтримки у фінальному етапі клінічних випробувань

За даними телеканалу Sky News, Novavax планує випробувати вакцину за участю 10 тис. волонтерів віком від 18 до 84 років протягом наступних чотирьох-шести тижнів.

Американська компанія Novavax, Inc. розпочинає фінальну стадію клінічних випробувань потенційної вакцини проти коронавірусу COVID-19 у Великій Британії на тлі сплеску випадків зараження, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У Великій Британії спостерігається високий рівень поширення SARS-CoV-2 (коронавірусу - ІФ), очікується, що він триватиме, (тому - ІФ) ми оптимістично налаштовані щодо того, що вирішальна третя фаза клінічних випробувань відбудеться швидко і вкаже на ефективність NVX-CoV2373 (назва вакцини) в найближчій перспективі", - наводять ЗМІ слова Гленна.

За даними телеканалу Sky News, Novavax планує випробувати вакцину за участю 10 тис. волонтерів віком від 18 до 84 років протягом наступних чотирьох-шести тижнів.

Компанія наголосила, що щонайменше чверті учасників клінічних випробувань буде більше ніж 65 років. Первинну увагу під час випробувань буде приділено групі осіб, найбільш схильній до зараження коронавірусом, зокрема представникам етнічних меншин.

Повідомляється, що половина добровольців отримає дві дози вакцини NVX-CoV2373 разом із ад’ювантом Matrix-M - комплексом речовин, що посилює дію вакцини. Другій половині волонтерів введуть плацебо.

Як зазначає Sky News, близько 400 волонтерів будуть імунізовані вакциною від COVID-19 і сезонною вакциною проти грипу для того, щоб виявити ефективність взаємодії двох вакцин.

У разі позитивних результатів випробувань вакцину може бути використано не лише у Великій Британії, а й в інших країнах.

"Очікується, що дані цих випробувань можуть послужити основою для нормативних матеріалів, необхідних під час ліцензування у Великій Британії, ЄС та інших країнах", - наводить Sky News слова Гленна.

За даними Novavax, до фінальної стадії випробувань вакцина була "добре переношувана загалом" і викликала "стійку імунну відповідь", яка виявилася сильнішою, ніж у пацієнтів, що одужують.

У серпні британський уряд оголосив про надання Novavax підтримки у фінальному етапі клінічних випробувань.

Sky News нагадує, що вакцина від коронавірусу компанії Novavax є другою вакциною, фінальний етап випробувань якої відбувається у Великій Британії. Першою була вакцина, спільно розроблена Оксфордським університетом і англійсько-шведською компанією AstraZeneca.

У всьому світі розробляють понад 100 можливих вакцин від коронавірусу.

У четвер у Великій Британії зареєстрували найвищий у країні приріст нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19 з початку пандемії - за 24 години в країні виявили 6,6 тис. нових випадків. Днем раніше цей показник становив 6,1 тис.

Цього тижня прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав британців "проявити дисципліну і рішучість", щоб уникнути другого можливого національного карантину внаслідок COVID-19.

Водночас Джонсон раніше повідомив про введення в Англії нових обмежувальних заходів із боротьби з коронавірусом, зокрема про необхідність переведення офісних працівників на дистанційний режим і закриття пабів, барів і ресторанів після 22:00.

Загальна кількість випадків коронавірусу у Великій Британії перевищує позначку в 416 тис., причому 41,9 тис. інфікованих померли.

Нагадаємо, що Johnson & Johnson перейшла до третьої фази випробувань COVID-вакцини