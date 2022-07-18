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У Великій Британії з’явиться магістраль для дронів

Британська влада виділить понад 12 мільйонів фунтів стерлінгів для створення найбільшої у світі повітряної магістралі для безпілотників.
У Великій Британії з’явиться магістраль для дронів Фото: DHA
Проєкт Skynet повинен бути реалізований впродовж наступних двох років. Повітряна магістраль довжиною 264 км з’єднуватиме англійські міста Редінг, Оксфорд, Мілтон Кінс, Кембридж, Ковентрі та Регбі, про це пише BBC.
 
Технологія використовує наземні датчики, встановлені вздовж магістралі, які в режимі реального часу дають змогу побачити, де в повітряному просторі знаходяться дрони. Ці дані потім аналізуються системою управління трафіком – свого роду системою контролю повітряного руху для дронів, – яка спрямовує їх за маршрутами та уникає зіткнень між ними.
 
Зазначається, що Skynet є частиною пакета фінансування британського уряду аерокосмічної галузі, на яку загалом буде виділено 273 мільйони фунтів стерлінгів.
 
Інші проєкти, що отримують фінансування, включають дрони, які доставлятимуть пошту на острови Сіллі та ліки по всій Шотландії.
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18 07 2022 15:43
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