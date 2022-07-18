НОВИНИБританська влада виділить понад 12 мільйонів фунтів стерлінгів для створення найбільшої у світі повітряної магістралі для безпілотників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Великій Британії з’явиться магістраль для дронів
Фото: DHA
Проєкт Skynet повинен бути реалізований впродовж наступних двох років. Повітряна магістраль довжиною 264 км з’єднуватиме англійські міста Редінг, Оксфорд, Мілтон Кінс, Кембридж, Ковентрі та Регбі, про це пише BBC.
Технологія використовує наземні датчики, встановлені вздовж магістралі, які в режимі реального часу дають змогу побачити, де в повітряному просторі знаходяться дрони. Ці дані потім аналізуються системою управління трафіком – свого роду системою контролю повітряного руху для дронів, – яка спрямовує їх за маршрутами та уникає зіткнень між ними.
Зазначається, що Skynet є частиною пакета фінансування британського уряду аерокосмічної галузі, на яку загалом буде виділено 273 мільйони фунтів стерлінгів.
Інші проєкти, що отримують фінансування, включають дрони, які доставлятимуть пошту на острови Сіллі та ліки по всій Шотландії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 07 2022 15:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО російські командири керувалися при вторгненні в Україну картами минулого століття – СБУ
- ФОТО Джонсон політав на винищувачі і порівняв політ з керівництвом партією
- ВІДЕО Космічна "вантажівка" Dragon доставила на орбіту обладнання для лабораторії
- Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ
- Протистояння росії: Україна поповнюється «подвійними» HIMARS