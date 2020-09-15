Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У Великобританії попередньо схвалили законопроєкт, який знищує домовленості про Brexit

Голосування відбулося після п’ятигодинних дебатів у парламентів, які відкрив прем’єр Борис Джонсон
Палата громад британського парламенту у понеділок ввечері попередньо схвалила суперечливий законопроєкт, який порушує угоду про Brexit з Європейським Союзом.
У Великобританії попередньо схвалили законопроєкт, який знищує домовленості про Brexit epravda.com.ua

Депутати підтримали проєкт закону про внутрішній ринок 340 голосами проти 263, пише BBC, передає Економічна правда.

Голосування відбулося після п’ятигодинних дебатів у парламентів, які відкрив прем’єр Борис Джонсон.

Надалі мають відбутись ще чотири дні дебатів, під час яких депутати можуть спробувати внести поправки, які можуть повністю змінити зміст законопроєкта або навіть знищити його.

Суперечливий законопроєкт, який змінює елементи Угоди про Brexit, подолав першу перешкоду в парламенті, незважаючи на невеликий спротив серед консерваторів. 

Законопроєкт про внутрішній ринок руйнує компроміс між Британією та ЄС щодо митних процедур довкола Північної Ірландії. 

Новий закон дозволить Британії самостійно приймати рішення щодо управління переміщенням товарів через Ірландське море, і, фактично, позбавить ЄС можливості контролювати імпорт до південної частини Ірландії та далі на спільний ринок ЄС у разі, якщо буде збережений прозорий ірландський кордон.

Британський законопроєкт викликав жорстку критику Європейського Союзу. ЄС заявляє, що закон зірве торгові переговори і підштовхне Сполучене Королівство до "жорсткого" Brexit.

ЄС зажадав від Великої Британії відмовитися від основних частин законопроєкта до кінця вересня, в іншому випадку до кінця року не буде укладено угоду про майбутню торгівлю.

Нагадаємо, що за підсумками восьмого раунду переговорів між Британією і ЄС щодо угоди про майбутні відносини залишаються розбіжності з ключових питань.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 09 2020 13:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості

Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.