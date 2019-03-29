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У Великому каньйоні загинув турист, коли робив фото

Це друга смерть у Великому каньйоні за тиждень
З оглядового майданчика Великого каньйону, що в американському штаті Аризона, впав турист, який робив фото.
У Великому каньйоні загинув турист, коли робив фото Фото: prousa.info

Чоловік упав 28 березня, коли в найбільш віддаленому районі Eagle Point було небагато відвідувачів, повідомляє AP. Цей район найбільш відомий саме завдяки майданчику з прозорою підлогою для огляду каньйону Skywalk.

Представник команди нагляду в районі Eagle Point Девід Лейбовіц зазначив, що чоловік 50-ти років робив фото, спіткнувся і впав. На Eagle Point встановлені таблички, що попереджують туристів не підходити надто близько, зазначив він.

Тіло чоловіка піднімали гелікоптером. Eagle Point закрили на один день. Після встановлення особи загиблого виявилося, що він був туристом з Гонконгу.

Це друга смерть у Великому каньйоні за тиждень.

У лютому 2018 унаслідок падіння гелікоптера поблизу Великого каньйону загинули щонайменше троє людей.

Великий каньйон (Grand Canyon) - каньйон, розташований на північному заході американського штату Аризона на плато Колорадо, в середній течії річки Колорадо.

Нагадаємо, у зоопарку Wildlife World в американському штаті Арізона ягуар напав на жінку у момент, коли вона намагалась зробити з твариною селфі.

Додамо, за шість років через селфі загинули 259 людей. Найбільше людей потонули під час спроби зробити селфі, загинули, фотографуючись біля транспорту, або впали з висоти.

 
 
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29 03 2019 11:55
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