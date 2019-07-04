У Венесуелі десятки тисяч людей вийшли на протести проти режиму Мадуро

На тлі перебоїв з електрикою і питною водою, що тривають вже кілька тижнів у Венесуелі, десятки тисяч людей в суботу, 6 квітня, вийшли на вулиці міст країни з протестом проти режиму глави Венесуели Ніколаса Мадуро.

"Води немає, електрики немає, тепер не повинно бути Мадуро!" - скандували учасники акції протесту, висловлюючи обурення важкою гуманітарною ситуацією в країні. Про це повідомляє LB.ua.

Тимчасовий президент Хуан Гуайдо, який закликав своїх прихильників до демонстрацій, назвав протести в 358 містах країни початком "Операції Свобода", яка повинна закінчитися відставкою Мадуро.

За словами Гуайдо, на сьогодні більш ніж 90 відсотків населення Венесуели хочуть зміни режиму. У зв'язку з цим політик закликав своїх прихильників знову вийти на вулиці в середу, 10 квітня, "з подвоєною силою протесту".

Крім того, Гуайдо повідомив, що скоро у Венесуелі відбудеться Міжнародна конференція з питання подолання соціальної та політичної кризи. Однак точна дата заходу не була названа.



Фото: EPAUPG



Фото: EPAUPG



Фото: EPAUPG

За інформацією венесуельської газети El Naсional, під час протестів у місті Маракайбо на північному заході країни близько 30 активістів отримали травми під час зіткнень з поліцією. У тому самому місті були тимчасово затримані два депутати від опозиції, про що вони самі повідомили телеканалу VPItv.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.