У Венесуелі повністю відновлено електропостачання
Як сказав Родрігес в ефірі державного телебачення, енергосистема працює з перебоями тільки в деяких секторах муніципалітетів Барута і Ель-Атильо, де було зафіксовано вибух електричних підстанцій. Цей інцидент уже назвали актами саботажу. Повідомляє "Лівий берег" з посиланням на місцеве видання El Pitazo.
"Службу було відновлено в більш ніж 70% з цих областей, але є все ще труднощі, які, як ми сподіваємося, будуть вирішені в найближчі кілька годин", - сказав міністр.
Нагадаємо, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав очолюваний ним парламент країни, Національну асамблею, оголосити надзвичайний стан у зв'язку з масштабними відключеннями електроенергії, які тривають з 7 березня.
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