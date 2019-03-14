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У Венесуелі повністю відновлено електропостачання

Влада заявила, що перебої з електрикою є тільки в секторах двох муніципалітетів
Міністр зв'язку та інформації Венесуели Хорхе Родрігес повідомив про повне відновлення роботи електромереж на всій території країни.
У Венесуелі повністю відновлено електропостачання Фото: EPA/UPG

Як сказав Родрігес в ефірі державного телебачення, енергосистема працює з перебоями тільки в деяких секторах муніципалітетів Барута і Ель-Атильо, де було зафіксовано вибух електричних підстанцій. Цей інцидент уже назвали актами саботажу. Повідомляє "Лівий берег" з посиланням на місцеве видання El Pitazo.

"Службу було відновлено в більш ніж 70% з цих областей, але є все ще труднощі, які, як ми сподіваємося, будуть вирішені в найближчі кілька годин", - сказав міністр.

Нагадаємо, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав очолюваний ним парламент країни, Національну асамблею, оголосити надзвичайний стан у зв'язку з масштабними відключеннями електроенергії, які тривають з 7 березня.

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14 03 2019 10:17
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