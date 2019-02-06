У Венеції круїзний лайнер врізався у теплохід з туристами
Внаслідок зіткнення кілька пасажирів теплоходу отримали синці, а двох пасажирів доставили до лікарні для медогляду, йдеться у ВВС з посиланням на італійське інформагентство ANSA.
"На судні MSC стався збій у роботі двигуна, про що негайно повідомив капітан. Двигун заблокували, але він рухався, тому що збільшилася швидкість, що підтверджують дані автоматичної ідентифікаційної системи", - повідомив Давіде Кальдеран, президент компанії Rimorchiatori Uniti Panfido, яка займалася супроводженням судна MSC Opera до порту.
Два буксири намагалися зупинити "гіганта" до тих пір, поки не розірвалася буксирна лінія.
Фото: ANSA
Міністр інфраструктури та транспорту Італії Даніло Тонінеллі пообіцяв у Twitter, що влада вживе рішучих заходів після зіткнення двох суден.
"Сьогоднішня аварія в порту Венеції показує, що великі човни більше не мають проходити до Джудекки (острову у Венеційській лагуні. - Ред.). Після стількох років інерції ми, нарешті, близькі до остаточного рішення для захисту як лагуни, так і туризму", - наголосив він.
Одразу після інциденту до причалу прийшли мешканці Венеції, які вимагали заборонити прохід великих кораблів.
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