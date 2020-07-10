У вересні міжнародні резерви України зменшились на 8,7% Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку

Станом на 1 жовтня 2020 року міжнародні резерви, за попередніми даними, становили 26 525,7 млн доларів США (у еквіваленті) - у вересні вони зменшились на 8,7% з огляду на проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.

Фото: reuters.com

Про це повідомляє прес-служба НБУ, пише "Економічна правда". Зазначається, що динаміку резервів упродовж вересня визначали такі чинники: операції уряду з управління державним боргом. Загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становив 2 664,8 млн дол. США (в еквіваленті). Зокрема, 2 211,7 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення єврооблігацій (ОЗДП), 417,4 млн дол. США - на виконання зобов’язань перед МВФ, решта коштів - на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті. Водночас валютні надходження на користь уряду становили 445,0 млн дол. США (в еквіваленті), зокрема 111,9 млн дол. США -від розміщення ОВДП.

операції НБУ на міжбанківському валютному ринку. Для згладжування коливань у бік знецінення Національний банк виходив на ринок з інтервенціями з продажу валюти, які за підсумками місяця становили 231,5 млн дол. США. В окремі дні, коли на ринку спостерігалася надлишкова пропозиція валюти, Національний банк поповнював резерви і в межах таких інтервенцій придбав 34 млн дол. США.

переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість зменшилася на 105,7 млн дол. США (в еквіваленті). "Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що у Національному банку вважають , що основними чинниками падіння ВВП України у II кварталі стало скорочення внутрішнього попиту через пандемію, скорочення інвестицій та зовнішньої торгівлі.

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