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У вересні перевиконали плану з надходження податків на 19%

У вересні податковий план виконано на 119%.
У вересні перевиконали плану з надходження податків на 19% Фото: з вільних джерел
Про це повідомив глава податкового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев, передає УНН.
 
Нардеп оприлюднив дані станом на вечір 30 вересня.
 
"План вересня виконано на 119% або плюс 8,6 млдр грн та рік до року 132% або плюс 12,8 млдр грн. За 9 місяців мирний план виконаний на 102,2% або плюс 11,5 млрд грн.
 
Рік до року за цей же період надходження у 2022 році перевищили надходження у 2021 році на 18,5% або на 83,1 млрд грн", - написав нардеп у своєму Телеграм-каналі.
 
Він додав, що це при умові того, що відшкодування ПДВ було здійснено в сумі 52,0 млрд грн.
 
"Безперечно нам би хотілося аби всі реєстри з відшкодування ПДВ в сумі 5,1 млрд грн були б виконані Казначейством в повному обсязі, але навіть в цьому випадку перевиконання рік до року склало б 17,3%", - роз’яснив нардеп.
 
Гетманцев також повідомив, що по податках маємо перевищення надходжень ПДВ за 9 місяців на 28,8% або на 38,0 млрд грн та рік до року перевищення на 49,6% або на 56,4 млрд грн. Акцизного податку (вироблений) у вересні план перевиконано на 18,4% або на 1,1 млдр грн. По рентних платежах перевиконання на 28,9% або на 1,5 млрд грн.
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30 09 2022 21:29
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