У вересні в Сенаті США розглянуть законопроєкт про підтримку України
13 серпня 2024, 11:33
Фото: Укрінформ
Він закріпить двосторонню угоду про безпеку, досягнуту адміністрацією Байдена й урядом Зеленського в липні цього року.
Законопроєкт про підтримку України планують винести на розгляд сенату США у вересні.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ми представимо Закон про підтримку України, підготовлений сенатором Річардом Блюменталем, на засіданні сенату у вересні. Цей двопартійний законодавчий акт закріпить двосторонню угоду про безпеку, досягнуту адміністрацією Байдена й урядом Зеленського в липні цього року", - ідеться в заяві Блюменталя та сенатора Ліндсі Грема за підсумками їхнього візиту в Україну.
У заяві також наголошується, що це послужить важливим сигналом усьому світу і покаже, що США, як і раніше, підтримують Україну.
Нагадаємо, напередодні до Києва прибули американські сенатори Ліндсі Грем і Річард Блументал. Серед іншого, вони прокоментували військову операцію України у Курській області і зазначили, що США мають зняти всі обмеження щодо застосування американської зброї для ударів по території росії.