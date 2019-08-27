У Верховній Раді проводять слідчі дії, - Парубій
Він також заявив про блокування силовиками процесу запуску сенсорної кнопки для голосування, повідомляє "Громадське".
"За 10 хвилин до того, як повинно було початися загальне тестування, коли 450 працівників Верховної Ради готові були зайти в зал і провести це тестування, в приміщення Верховної Ради без запрошення, без офіційного попередження, без рішення суду зайшли 12 слідчих, працівників Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань", - заявив Парубій.
За його словами, вони зайшли в комп'ютерний центр, сказали, що проводяться слідчі дії й заблокували роботу комп'ютерного центру і дали вказівки силовим підрозділам не впускати нікого з представників апарату в залу.
Нагадаємо, що Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за фактом можливого перешкоджання спікера ВР Андрія Парубія здійсненню виборчого права.
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