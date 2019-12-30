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У Відні тривають газові переговори між Україною та РФ

"Починаємо наступний день переговорів. Мета - фіналізувати всі договори"
Представники України та Росії продовжують переговори про транзит природного газу після 1 січня 2020 року.
У Відні тривають газові переговори між Україною та РФ Фото: Радіо Свобода

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон, передає "Економічна правда".

"Починаємо наступний день переговорів. Мета - фіналізувати всі договори", - написав Макогон.

Нагадаємо, що У "Нафтогазі" визнали, що існує ризик відмови Росією від транзиту газу через Україну в разі відкликання Україною своїх позовів проти "Газпрому".

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30 12 2019 15:00
ТЕГИ: газ, транзит
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