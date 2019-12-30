БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПредставники України та Росії продовжують переговори про транзит природного газу після 1 січня 2020 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Відні тривають газові переговори між Україною та РФ
"Починаємо наступний день переговорів. Мета - фіналізувати всі договори"
Фото: Радіо Свобода
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон, передає "Економічна правда".
"Починаємо наступний день переговорів. Мета - фіналізувати всі договори", - написав Макогон.
Нагадаємо, що У "Нафтогазі" визнали, що існує ризик відмови Росією від транзиту газу через Україну в разі відкликання Україною своїх позовів проти "Газпрому".
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