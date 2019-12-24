У "Нафтогазі" визнали ризик відмови Росії від транзиту
Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає LB.ua.
"Якщо ми відмовимося від нових позовів, а ми повинні це зробити, якщо транзит залишиться. А потім транзиту не буде, і виходить, що ми відмовилися від позовів без жодного сенсу, це дуже великий ризик", - сказав він.
Вітренко наголосив, що саме тому Україна працює над системою договорів, які мінімізують або повністю приберуть цей ризик.
"І це складна така справа, і тому є ризик того, що навіть домовленості, які були досягнуті, вони не будуть реалізовані. Я сподіваюся, що конструктивна робота з усіх сторін зробить так, щоб цього не сталося", - зазначив представник "Нафтогазу" .
Він додав, що "Нафтогаз" розраховує на підтримку європейських партнерів і політичну підтримку з боку керівництва України.
"Щоб усе ж був певний тиск на російську сторону, щоб вони дійсно сумлінно відпрацювали ці документи, і вони були підписані вже цього тижня, і цей протокол був упроваджений, а не залишився тільки на папері", - резюмував Вітренко.
Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" готовий взяти участь в конкурсі на розробку вуглеводнів на шельфовій ділянці Чорного моря "Дельфін", повідомив глава правління НАК Андрій Коболєв у вівторок на гала-вечорі журналу "НВ" "Світ у 2020 році".
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