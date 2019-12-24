Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У "Нафтогазі" визнали ризик відмови Росії від транзиту

Україна і Росія до 29 грудня повинні укласти новий транзитний договір на п'ять років
У "Нафтогазі" визнали, що існує ризик відмови Росією від транзиту газу через Україну в разі відкликання Україною своїх позовів проти "Газпрому".
У "Нафтогазі" визнали ризик відмови Росії від транзиту Фото: kvedomosti.com

Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає LB.ua.

"Якщо ми відмовимося від нових позовів, а ми повинні це зробити, якщо транзит залишиться. А потім транзиту не буде, і виходить, що ми відмовилися від позовів без жодного сенсу, це дуже великий ризик", - сказав він.

Вітренко наголосив, що саме тому Україна працює над системою договорів, які мінімізують або повністю приберуть цей ризик.

"І це складна така справа, і тому є ризик того, що навіть домовленості, які були досягнуті, вони не будуть реалізовані. Я сподіваюся, що конструктивна робота з усіх сторін зробить так, щоб цього не сталося", - зазначив представник "Нафтогазу" .

Він додав, що "Нафтогаз" розраховує на підтримку європейських партнерів і політичну підтримку з боку керівництва України.

"Щоб усе ж був певний тиск на російську сторону, щоб вони дійсно сумлінно відпрацювали ці документи, і вони були підписані вже цього тижня, і цей протокол був упроваджений, а не залишився тільки на папері", - резюмував Вітренко.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" готовий взяти участь в конкурсі на розробку вуглеводнів на шельфовій ділянці Чорного моря "Дельфін", повідомив глава правління НАК Андрій Коболєв у вівторок на гала-вечорі журналу "НВ" "Світ у 2020 році".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2019 12:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.