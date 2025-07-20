У В'єтнамі перекинулося екскурсійне судно: є загиблі

На борту було понад 20 дітей

19 липня унаслідок шторму у в'єтнамській туристичній затоці Халонг перекинулося екскурсійне судно. Відомо про щонайменше 34 заблих, ще вісім вважаються зниклими безвісти.

Про це пише BBC.

Як повідомили рятувальники, через сильні дощі пошуки зниклих безвісти ускладнюються, однак 11 людей вдалося витягнути з води живими. 10-річного хлопчика врятували після того, як він опинився в повітряній кишені в перевернутому корпусі. Зі знайдених наразі тіл щонайменше вісім були дітьми, повідомляють місцеві ЗМІ.

Судно під назвою Wonder Seas перевозило 53 людини, зокрема 48 туристів та п'ять членів екіпажу. Човен перекинулося після раптового шторму, йдеться у заяві в'єтнамської прикордонної служби та військово-морського флоту.

За даними VNExpress, на борту було понад 20 дітей. Більшість пасажирів були зі столиці В'єтнаму Ханоя та подорожували сім'ями.

Затока Халонг у провінції Куангнінь розташована серед сотнями острівців, які у 2019 році привабили 4 мільйони туристів, і стали об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.