CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Вінниці 12-річна дівчинка загинула внаслідок падіння дерева.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через падіння дерева у Вінниці загинула дитина
Відкрито кримінальне провадження
Фото: ДСНС
Трагедія сталася 10 березня по вул. Ватутіна, неподалік Східного автовокзалу, повідомляє поліція Вінницької області.
"Внаслідок падіння дерева дитина отримала травми, від яких померла в кареті швидкої допомоги", - повідомили в поліції.
Відкрито кримінальне провадження за ст.115 КК України (умисне вбивство, з приміткою "нещасний випадок").
Також, у Львові через пориви шквального вітру вночі в неділю, 10 березня, у двоповерховому житловому будинку на вулиці Рибній, 5 зірвало дах. Пошкоджено автомобіль, люди не постраждали.
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10 03 2019 14:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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