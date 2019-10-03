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Через падіння дерева у Вінниці загинула дитина

Відкрито кримінальне провадження
У Вінниці 12-річна дівчинка загинула внаслідок падіння дерева.
Через падіння дерева у Вінниці загинула дитина Фото: ДСНС

Трагедія сталася 10 березня по вул. Ватутіна, неподалік Східного автовокзалу, повідомляє поліція Вінницької області.

"Внаслідок падіння дерева дитина отримала травми, від яких померла в кареті швидкої допомоги", - повідомили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ст.115 КК України (умисне вбивство, з приміткою "нещасний випадок").

Також, у Львові через пориви шквального вітру вночі в неділю, 10 березня, у двоповерховому житловому будинку на вулиці Рибній, 5 зірвало дахПошкоджено автомобіль, люди не постраждали.

 
 
 
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10 03 2019 14:39
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