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У Вінниці правоохоронці затримали 50 молодиків, які захопили завод, - ФОТО, ВІДЕО

"У відповідь на вимогу поліцейських припинити силові дії почали кидати каміння, застосували димові шашки"
У Вінниці поліція припинила спробу рейдерського захоплення колишнього консервного заводу. Затримано близько 50 осіб.
У Вінниці правоохоронці затримали 50 молодиків, які захопили завод, - ФОТО, ВІДЕО Фото:Нацполіція

Зазначається, що 13 травня кілька сотень молодиків увірвались на територію підприємства та витіснили охорону. Це колишній консервний завод, розташований по вулиці Д. Нечая. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.


Фото: Нацполіція


Фото: Нацполіція

"У відповідь на вимогу поліцейських припинити силові дії почали кидати каміння, застосували димові шашки. Для припинення протиправних дій на місце події прибули додаткові сили поліції та спецпризначенці КОРДу. Затримано близько 50 осіб", - заявили в поліції.


Фото: Нацполіція

"Їх доставляють у відділки поліції для встановлення особистих даних та усіх обставин. Слідством буде надана правова кваліфікація діям затриманих", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині біля Кривого Рогу невідомі закидали камінням два автобуси.

 

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14 05 2019 08:56
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