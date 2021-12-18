CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАльміхан Сеїті, найстаріша людина в Китаї, померла у четвер у віці 135 років у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У віці 135 років померла найстаріша жителька Китаю
За минулорічними даними у Комуксеріку - місті де народилася Сеїті, проживає понад 40 людей похилого віку віком старше 90 років
Фото: Xinhua/Gao Han
Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Xinhua.
Аліміхан Сеїті народилася 25 червня 1886 року, за даними місцевої влади. Літня жінка померла 16 грудня 2021 року.
У 2013 році Сеїті - уйгурка, за етнічним походженням, очолила список найстаріших живих людей Китаю.
За минулорічними даними у Комуксеріку - місті де народилася Сеїті, проживає понад 40 людей похилого віку віком старше 90 років.
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18 12 2021 16:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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