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У віці 135 років померла найстаріша жителька Китаю

За минулорічними даними у Комуксеріку - місті де народилася Сеїті, проживає понад 40 людей похилого віку віком старше 90 років
Альміхан Сеїті, найстаріша людина в Китаї, померла у четвер у віці 135 років у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР.
У віці 135 років померла найстаріша жителька Китаю Фото: Xinhua/Gao Han
Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Xinhua.
 
Аліміхан Сеїті народилася 25 червня 1886 року, за даними місцевої влади. Літня жінка померла 16 грудня 2021 року.
 
У 2013 році Сеїті - уйгурка, за етнічним походженням, очолила список найстаріших живих людей Китаю.
 
За минулорічними даними у Комуксеріку - місті де народилася Сеїті, проживає понад 40 людей похилого віку віком старше 90 років.
 
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18 12 2021 16:39
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