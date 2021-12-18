У віці 135 років померла найстаріша жителька Китаю За минулорічними даними у Комуксеріку - місті де народилася Сеїті, проживає понад 40 людей похилого віку віком старше 90 років

Альміхан Сеїті, найстаріша людина в Китаї, померла у четвер у віці 135 років у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР.

Фото: Xinhua/Gao Han

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Xinhua. Аліміхан Сеїті народилася 25 червня 1886 року, за даними місцевої влади. Літня жінка померла 16 грудня 2021 року. У 2013 році Сеїті - уйгурка, за етнічним походженням, очолила список найстаріших живих людей Китаю. За минулорічними даними у Комуксеріку - місті де народилася Сеїті, проживає понад 40 людей похилого віку віком старше 90 років. Читайте також: В Японії помер найстаріший чоловік у світі

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