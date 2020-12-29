У віці 98 років помер французький модельєр П'єр Карден
Він помер вранці 29 грудня в госпіталі, розташованому в паризькому передмісті Нейї-сюр-Сен на захід від столиці Франції, повідомляє "Громадське". Причина смерті не уточнюється.
Чим він запам'ятався світові?
Карден народився в 1922 році поблизу Венеції. Виріс у Франції, а здобував освіту архітектора у Парижі. Однак згодом Карден розпочав свою діяльність модельєра та кутюр'є.
Він попрацював з модельєрами Жаном Пакеном і Ельзою Скіапареллі, а у 1947 році очолював ательє моди "Крістьян Діор". У 1950 році Карден заснував дім моди "П'єр Карден", а у 1953-му - впровадив швацьке мистецтво високої якості "от кутюр". Почав продавати сукні та духи за нижчими цінами.
Карден є одним із першовідкривачів стилю "унісекс". Моделі П'єра Кардена принципово відрізнялися від панівного у той час стилю "нью-лук".
Модельєр запатентував понад 500 своїх винаходів. У вересні 2009 року його оголосили послом доброї волі Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН. П'єр Карден - власник численної нерухомості навколо Єлисейського палацу в VIII окрузі Парижа.
Карден використовував своє ім'я як бренд. У нього була власна лінія парфумерії та косметики Pierre Cardin. У 2011 році модельєр спробував продати свій бізнес за €1 млрд, але покупця так і не знайшов.
Крім того, Карден розробляв дизайн інтер'єрів автівок. Зокрема, він співпрацював з American Motors Corporation.
Нагадаємо, що модельєр Карл Лагерфельд помер на 86-му році життя
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