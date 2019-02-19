Помер модельєр Карл Лагерфельд
Головний дизайнер та креативний директор фешн-дому Chanel і легендарна постать, помер у вівторок, 19 лютого 2019 року, у віці 85 років, повідомляє Le Figaro.
Карл Лагерфельд народився в Гамбурзі в родині банківського службовця Отто Лагерфельда. У 1952 році він переїхав у Париж, а в 1974 році запустив власну лінію одягу - Karl Lagerfeld Impression.
Через дев'ять років модельєр став художнім керівником Будинку Chanel.
Він співпрацював з такими брендами як Fendi (з 1965 р.), Chloé (1963-78, 1992-97), Jean Patou (1958–1963), H&M (2004), Hogan (2011) та Macy's (2011). Жив у Парижі.
Креативний директор Chanel Карл Лагерфельд обіймав цю посаду останні 25 років, одягав багатьов багатьох зірок Голлівуду і був одним з найвпливовіших людей у модній індустрії.
Модельєр погано почувався останнім часом, через що навіть попросив директора фешн-студії Chanel Вірджинію Віард вийти на офіційну церемонію поклоніння на одному з показів компанії. Інцидент стався наприкінці січня.
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