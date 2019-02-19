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Помер модельєр Карл Лагерфельд

Найбільш відомий як головний дизайнер і креативний директор фешн-дому Chanel
Модельєр Карл Лагерфельд помер на 86-му році життя.
Помер модельєр Карл Лагерфельд Фото: Reuters

Головний дизайнер та креативний директор фешн-дому Chanel і легендарна постать, помер у вівторок, 19 лютого 2019 року, у віці 85 років, повідомляє Le Figaro.

Карл Лагерфельд народився в Гамбурзі в родині банківського службовця Отто Лагерфельда. У 1952 році він переїхав у Париж, а в 1974 році запустив власну лінію одягу - Karl Lagerfeld Impression.

Через дев'ять років модельєр став художнім керівником Будинку Chanel.

Він співпрацював з такими брендами як Fendi (з 1965 р.), Chloé (1963-78, 1992-97), Jean Patou (1958–1963), H&M (2004), Hogan (2011) та Macy's (2011). Жив у Парижі.

Креативний директор Chanel Карл Лагерфельд обіймав цю посаду останні 25 років, одягав багатьов багатьох зірок Голлівуду і був одним з найвпливовіших людей у модній індустрії.

Модельєр погано почувався останнім часом, через що навіть попросив директора фешн-студії Chanel Вірджинію Віард вийти на офіційну церемонію поклоніння на одному з показів компанії. Інцидент стався наприкінці січня.

 
 
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19 02 2019 13:54
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