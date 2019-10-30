CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ вівторок, 29 жовтня, в зоні бойових дій на Донбасі відбулося дев'ять обстрілів, втрат немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У вівторок на Донбасі було дев'ять обстрілів, втрат немає
Зафіксовано обстріли з мінометів калібру 82 мм
Фото: Андрій Попіль
Зафіксовано обстріли з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї, передає LB.ua.
Стрілянину вели біля Богданівки, Авдіївки, Красногорівки, Водяного, Луганського і Кримського.
Уночі в середу відбулися ще два обстріли біля Зайцевого і Кримського.
Нагадаємо, що за позаминулу добу російсько-окупаційні війська 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі. Під час обстрілів військовослужбовці не постраждали.
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