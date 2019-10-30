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У вівторок на Донбасі було дев'ять обстрілів, втрат немає

Зафіксовано обстріли з мінометів калібру 82 мм
У вівторок, 29 жовтня, в зоні бойових дій на Донбасі відбулося дев'ять обстрілів, втрат немає.
У вівторок на Донбасі було дев Фото: Андрій Попіль

Зафіксовано обстріли з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї, передає LB.ua.

Стрілянину вели біля Богданівки, Авдіївки, Красногорівки, Водяного, Луганського і Кримського.

Уночі в середу відбулися ще два обстріли біля Зайцевого і Кримського.

Нагадаємо, що за позаминулу добу російсько-окупаційні війська 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі. Під час обстрілів військовослужбовці не постраждали.

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30 10 2019 09:40
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