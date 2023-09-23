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ПОЛІТИКА

У війні, яку розв’язала росія проти України, не можна зберігати нейтралітет – Зеленський

23 вересня 2023, 12:59
У війні, яку розв’язала росія проти України, не можна зберігати нейтралітет – Зеленський
Джерело president.gov.ua
Послаблення допомоги Україні – це ризик, бо росія може стати сильнішою, попередив глава держави.

У загарбницькій війні росії проти України не можна зберігати нейтралітет. 

Про це сказав український президент Володимир Зеленський на після зустрічі з прем'єром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві, повідомила пресслужба ОП.

"Ти допомагаєш Україні або росії. У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш росію. А потужна росія й те, чого від неї очікувати… Я думаю, історія у книжках і свідках на це вже давно відповіла", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що послаблення допомоги Україні - це ризик, але "якщо бути відвертими й чесними, за свободу, за демократію, за права людей треба боротися".

Президент подякував партнерам, які допомагають Україні з фінансуванням та зброєю.

"Але це не найбільша ціна. Найбільшу ціну все ж таки за це сьогодні платить Україна - людьми, кількістю смертей. Тому ми дуже вдячні за допомогу", - додав Зеленський.

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський прибув до США. Він взяв участь у Генасамблеї ООН, на полях якої провів низку зустрічей.

Після цього Зеленський відвідав Вашингтон.Глава нашої держави зустрівся американським президентом Джо Байденом, а також конгресменами.

Після США український лідер прибув до Канади, де вже зустрівся з прем'єром Джастіном Трюдо.

війнанейтралітетЗеленський.

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