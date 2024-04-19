У війні з Україною не буде пауз – Лавров

Сьогодні глава МЗС рф Сергій Лавров заявив, що росія у разі нових переговорів щодо України не робитиме на період переговорного процесу жодних пауз у бойових діях.

За словами Лаврова, владі України "немає жодної віри".

"На нинішньому етапі, звичайно, ми повторюємо це завжди – і президент, і ваш покірний слуга, і Пєсков, коли запитують, чи ми готові до переговорів. Але, по-перше , він сам собі заборонив переговори. По-друге, звичайно ж, віри ніякої їм немає", - сказав представник кремля.

За його словами, росія до переговорів готова, але "на відміну від стамбульської історії, ми не будемо на період переговорів будь-яких робити пауз у бойових діях".

"Процес має йти", – вважає глава МЗС рф.

Він додав, що так звані "реалії на землі" стали іншими, "причому істотно іншими". Він уточнив, що під "реаліями" має на увазі чотири тимчасово окуповані регіони України, які міністр назвав "старими, споконвічними нашими регіонами".

"Це всі мають чудово розуміти Те, що вони цього не розуміють, і не тільки не розуміють, а й навіть не готові якихось гіпотетичних компромісів шукати, це теж абсолютно ясно. Формула Зеленського, ультиматум, жодних альтернатив і таке інше", - підсумував Лавров.

Незабаром глава МЗС росії поїде з візитом до Китаю.