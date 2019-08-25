У військкоматі назвали ім'я бійця, який сьогодні загинув на Донбасі

"25 серпня 2019 року під час виконання обов'язків військової служби в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил, загинув наш земляк, військовослужбовець 35 бригади Морської піхоти Збройних Сил України, Собко Віталій Олегович"

Військовим, який загинув сьогодні на Донбасі внаслідок обстрілу, був Віталій Собко, військовослужбовець 35 бригади Морської піхоти ЗСУ, з міста Ланівці Тернопільської області.

"25 серпня 2019 року під час виконання обов'язків військової служби в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил, загинув наш земляк, військовослужбовець 35 бригади Морської піхоти Збройних Сил України, Собко Віталій Олегович", - йдеться у повідомленні Ланівецького районного військового комісаріату у Facebook.



Фото: facebook.com/photo

У військкоматі висловили співчуття рідним, близьким і друзям Віталія.

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі внаслідок обстрілів зазнали поранень четверо військовослужбовців, один з них помер під час евакуації до медичного закладу.