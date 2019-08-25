CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВійськовим, який загинув сьогодні на Донбасі внаслідок обстрілу, був Віталій Собко, військовослужбовець 35 бригади Морської піхоти ЗСУ, з міста Ланівці Тернопільської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У військкоматі назвали ім'я бійця, який сьогодні загинув на Донбасі
"25 серпня 2019 року під час виконання обов'язків військової служби в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил, загинув наш земляк, військовослужбовець 35 бригади Морської піхоти Збройних Сил України, Собко Віталій Олегович"
Фото: facebook.com
"25 серпня 2019 року під час виконання обов'язків військової служби в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил, загинув наш земляк, військовослужбовець 35 бригади Морської піхоти Збройних Сил України, Собко Віталій Олегович", - йдеться у повідомленні Ланівецького районного військового комісаріату у Facebook.
Фото: facebook.com/photo
У військкоматі висловили співчуття рідним, близьким і друзям Віталія.
Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі внаслідок обстрілів зазнали поранень четверо військовослужбовців, один з них помер під час евакуації до медичного закладу.
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