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Чотирьох військових поранено в результаті обстрілу на Донбасі, один з них помер дорогою до лікарні

Деталі події не повідомляються
У неділю, 25 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил в результаті обстрілу бойовиків поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо військовослужбовців Збройних Сил України.
Чотирьох військових поранено в результаті обстрілу на Донбасі, один з них помер дорогою до лікарні

"Під час евакуації до медичного закладу один з військових помер від отриманих поранень", - повідомляє штаб ООС.

Інших військовослужбовців доставили в лікарню, вони перебувають під наглядом медичних працівників.

Деталей події не повідомляється.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, фахівці ДСНС розпочали, після обстеження, демонтаж фортифікаційної споруди ближнього до мосту опорного пункту в районі Станиці Луганської.

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