CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 25 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил в результаті обстрілу бойовиків поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо військовослужбовців Збройних Сил України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чотирьох військових поранено в результаті обстрілу на Донбасі, один з них помер дорогою до лікарні
Деталі події не повідомляються
"Під час евакуації до медичного закладу один з військових помер від отриманих поранень", - повідомляє штаб ООС.
Інших військовослужбовців доставили в лікарню, вони перебувають під наглядом медичних працівників.
Деталей події не повідомляється.
Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, фахівці ДСНС розпочали, після обстеження, демонтаж фортифікаційної споруди ближнього до мосту опорного пункту в районі Станиці Луганської.
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