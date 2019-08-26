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У військовій частині під Одесою застрелили морпіха-строковика

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився товариш по службі, опору при затриманні він не чинив
У пункті постійної дислокації 35-ї окремої бригади морської піхоти у селі Дачне Одеської області 25 серпня вбили військовослужбовця-строковика.
У військовій частині під Одесою застрелили морпіха-строковика Фото: з вільних джерел

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився товариш по службі, опору при затриманні він не чинив, повідомляє "Громадське" із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Трагедія сталася у першій половині дня 25 серпня. За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи у добовому наряді на контрольно-пропускному пункті на території частини, вистрілив з автомата Калашникова у бік свого товариша по службі. Від отриманого поранення голови останній помер на місці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за 1 ч. ст. 115 Кримінального Кодексу (умисне вбивство), причини і обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, що раніше на Львівщині військовослужбовець із необережності застрелив свого товариша по службі.

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