У військовій частині під Одесою застрелили морпіха-строковика
Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився товариш по службі, опору при затриманні він не чинив, повідомляє "Громадське" із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Трагедія сталася у першій половині дня 25 серпня. За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи у добовому наряді на контрольно-пропускному пункті на території частини, вистрілив з автомата Калашникова у бік свого товариша по службі. Від отриманого поранення голови останній помер на місці.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за 1 ч. ст. 115 Кримінального Кодексу (умисне вбивство), причини і обставини події з'ясовуються.
Нагадаємо, що раніше на Львівщині військовослужбовець із необережності застрелив свого товариша по службі.
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