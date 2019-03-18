На Львівщині вбито прикордонника
Обставини трагедії наразі уточнюються, повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.
Попередньо, куля була випущена зі зброї іншого військовослужбовця, який перебував у прикордонному наряді.
На місце події негайно викликали карету швидкої допомоги. Лікарі транспортували пораненого в найближчий медзаклад, але, на жаль, під час транспортування військовослужбовець помер.
Військовослужбовця, зі зброї якого пролунав постріл, затримали.
Створено ситуативну групу для проведення розслідування та повідомлено правоохоронні органи, в тому числі органи прокуратури.
На місці працює оперативно-слідча група.
Нагадаємо, що у смт. Клугіно-Башкирівка Чугуївського району Харківської області був знайдений мертвим військовослужбовець за контрактом 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
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