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На Львівщині вбито прикордонника

Куля була випущена зі зброї іншого військовослужбовця, який перебував у прикордонному наряді
На Львівщині військовослужбовець Мостиського загону Державної прикордонної служби отримав вогнепальне поранення і помер дорогою до лікарні.
На Львівщині вбито прикордонника Фото: dpsu.gov.ua

Обставини трагедії наразі уточнюються, повідомляє  прес-центр Державної прикордонної служби.

Попередньо, куля була випущена зі зброї іншого військовослужбовця, який перебував у прикордонному наряді.

На місце події негайно викликали карету швидкої допомоги. Лікарі транспортували пораненого в найближчий медзаклад, але, на жаль, під час транспортування військовослужбовець помер.

Військовослужбовця, зі зброї якого пролунав постріл, затримали.

Створено ситуативну групу для проведення розслідування та повідомлено правоохоронні органи, в тому числі органи прокуратури.

На місці працює оперативно-слідча група.

Нагадаємо, що у смт. Клугіно-Башкирівка Чугуївського району Харківської області був знайдений мертвим військовослужбовець за контрактом 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

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18 03 2019 14:49
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