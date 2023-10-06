У ВМС прокоментували підрив турецького судна біля узбережжя Румунії

Інформація про нібито підрив турецького вантажного судна Kafkametler біля узбережжя Румунії неправдива.

За його словами, турецьке судно оглянули, але жодних пошкоджень на ньому не було. Тобто інформація про підрив на міні - фейкова.

"Така інформація проходила, проте вона не підтверджується і ми її не підтверджуємо. Все там було оглянуто, ніяких пошкоджень не було, підриву не було, інформація не відповідає дійсності", - сказав Плетенчук.

Нагадаємо, раніше видання Reuters із посиланням на власні джерела повідомило, що турецьке вантажне судно підірвалося на міні поблизу берегів Румунії у Чорному морі та дістало незначні пошкодження.