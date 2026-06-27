У Волгограді уражено завод, що виробляє пускові установки для "Іскандерів"

На території підприємства виникла пожежа.

У ніч на 27 червня у Волгограді, за даними OSINT-аналітиків і російських пабліків, імовірно, уразили оборонний завод "Титан-Барикади", який виробляє озброєння для російської армії.

Про це повідомляють російські медіа.

За інформацією Astra, очевидці публікували відео пожежі, що виникла після нічної атаки. У Волгоградській області оголошували ракетну небезпеку, а "Росавіація" тимчасово обмежувала роботу аеропорту Волгограда.

Згодом Astra, посилаючись на власний OSINT-аналіз, повідомила, що дим здіймається над територією АТ "ФНВЦ "Титан-Барикади". За даними каналу, підприємство було атаковане українськими ракетами "Фламінго".

"Титан-Барикади" є одним із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу. Завод виробляє пускові установки, артилерійські системи та компоненти для ракетних комплексів, зокрема "Іскандер-М", "Ярс" і "Тополь-М". Після початку повномасштабної війни підприємство перебуває під міжнародними санкціями.

Співзасновник української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман також опублікував відео вибухів у Волгограді, написавши: "Волгоград зустрічає сезонну міграцію "Фламінго" з України".

Пізніше губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку на регіон. За його словами, удару зазнали "виробничі об'єкти одного з підприємств" у Краснооктябрьському районі міста. Він заявив, що пожежі оперативно ліквідували, а також повідомив про десятьох постраждалих.

Навесні ми також пфсали, що українські ракети "Фламінго" вдарили по заводу вибухівки в Самарській області росії.