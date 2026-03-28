Українські ракети "Фламінго" вдарили по заводу вибухівки в Самарській області росії

У Генштабі підтвердили ураження об'єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні.

Українські ракетні війська завдали удару ракетами FP-5 "Фламінго" по заводу "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Промсинтез" спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин для спорядження боєприпасів — бомб і ракет — і виробляє понад 30 тисяч тонн вибухівки військового призначення на рік. У Генштабі підтвердили ураження об'єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні. Масштаби збитків уточнюються.

Це вже не перше застосування ракет "Фламінго" проти підприємств російського військово-промислового комплексу. У ніч на 21 лютого росіяни повідомляли про вибухи у Воткінську в Удмуртії, після чого в соцмережах з'явилися кадри пожежі на території "Воткінського заводу".