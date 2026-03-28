Українські ракети "Фламінго" вдарили по заводу вибухівки в Самарській області росії

28 березня 2026, 15:55
джерело militarnyi
У Генштабі підтвердили ураження об'єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні.

Українські ракетні війська завдали удару ракетами FP-5 "Фламінго" по заводу "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Промсинтез" спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин для спорядження боєприпасів — бомб і ракет — і виробляє понад 30 тисяч тонн вибухівки військового призначення на рік. У Генштабі підтвердили ураження об'єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні. Масштаби збитків уточнюються.

Це вже не перше застосування ракет "Фламінго" проти підприємств російського військово-промислового комплексу. У ніч на 21 лютого росіяни повідомляли про вибухи у Воткінську в Удмуртії, після чого в соцмережах з'явилися кадри пожежі на території "Воткінського заводу".

"Фламінго"удари по рфвійна

Останні матеріали

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
