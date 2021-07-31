У ВООЗ кажуть, що Delta-штам не смертельніший за інші варіанти COVID-19

За словами технічного керівника ВООЗ Марії Ван Керкхове, дані про те, що штам Delta є набагато заразнішим за інші - не означає, що ризик летального випадку, у разі захворювання, стає вищим.

Про це повідомляє The Guardian.

Керкхове сказала, що штам Delta приблизно на 50% заразніший, ніж попередні штами вірусу Sars-CoV-2, що вперше з'явився в Китаї наприкінці 2019 року.

Комбінація нещодавно отриманих, ще не опублікованих даних розслідувань спалахів хвороби та зовнішніх досліджень показує, що вакциновані особи, інфіковані штамом Delta, можуть так само легко передавати вірус, як і нещеплені носії вірусу.

Як повідомлялося, станом на ранок 30 липня у світі з початку пандемії зафіксовано загалом 197 385 409 випадків COVID-19. Число тих, хто помер внаслідок цього вірусу, становить 4 214 933, а одужали від хвороби вже 178 537 192 особи.