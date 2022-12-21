У ВООЗ заявили, що через війну кожному четвертому українцю загрожує психічний розлад

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що 10 мільйонів українців, або приблизно чверть населення, можуть страждати від розладу психічного здоров’я у зв’язку з російсько-українською війною.

"За оцінками ВООЗ, до 10 мільйонів людей піддаються ризику того чи іншого психічного розладу, від тривоги та стресу до важчого стану", — Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні.

Важчі стани включають посттравматичний стресовий розлад, викликаний тривожними подіями.

Загалом кількість випадків із психічними розладами в країні зростає після 10 місяців війни, що спонукало ВООЗ запустити онлайн-службу підтримки.

Зазначається, що українська система охорони здоров’я перебуває під тиском після російського вторгнення в лютому.

За даними ВООЗ, на сьогодні росіяни вже здійснили щонайменше 700 атак на українську систему охорони здоров’я, а збільшення кількості атак на критично важливу інфраструктуру росіянами з жовтня збільшило кількість викликів через відключення електроенергії.