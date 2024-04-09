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У Воронежі безпілотники атакували авіаційний центр

09 квітня 2024, 10:53
У Воронежі безпілотники атакували авіаційний центр
Фото: Getty Images
За даними ASTRA, обидва апарати вибухнули.

У Воронежі безпілотники атакували Борисоглібський авіаційний центр.

Про це пише Telegram-канал ASTRA. 

За даними каналу, два безпілотники атакували авіаційний центр підготовки льотного складу імені В.П. Чкалова. Обидва БпЛА вибухнули. 

У будівлі пошкоджено фасад та вікна, поранених немає. Губернатор заявляв, що в регіоні збили один безпілотник, а про те, що саме зазнало атаки, не сказав.

Нагадаємо, що 5 квітня безпілотники атакували російські аеродроми в різних областях. Унаслідок української атаки на аеродром "Морозовськ" у росії знищено щонайменше шість літаків. За даними джерел LB.ua, атаку провели СБУ та інші складові Сил оборони. Також того дня атаки зазнали ще три аеродроми: в Курську, Єйську та Енгельсі. За цими ударами стоять ГУР та інші захисники. 

безпілотникивійна в Україніросія окупантиВоронеж

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