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У Вознесенську п'яту добу гасять пожежу на покинутому м'ясокомбінаті, - ФОТО

Роботу пожежників ускладнюють завали і можливе обвалення конструкцій
У Вознесенську Миколаївської області вже п'яту добу триває пожежа на покинутому м'ясокомбінаті.
У Вознесенську п Фото:ДСНС

Роботу пожежників ускладнюють напівзруйновані конструкції і загроза обвалення стін, повідомляє пресслужба ДСНС.

Пожежа почалася ще 29 серпня, на об'єкті постійно чергують рятувальники.


Фото: mk.dsns.gov.ua

Будівлю вже багато років не експлуатують, приміщення напівзруйновані, всередині завалені проходи і немає прямого доступу до осередків горіння. У той самий час існує загроза обвалення стін і перекриттів.


Фото: mk.dsns.gov.ua


Фото: mk.dsns.gov.ua

"За попередніми даними, займання виникло через несанкціоноване вирізання металевих конструкцій невстановленими особами. Керівництво об'єкта в повній мірі ухиляється від відповідальності й ігнорує ситуацію", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що у селі Чишки біля Львова вдень 30 серпня виникла масштабна пожежа на підприємстві "Ніка-Друк", яке веде торгівлю пакувальними матеріалами, розчинниками, спеціалізованими фарбами.

Сьогодні міськрада Вознесенська провела позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Матеріали для встановлення причин і наслідків пожежі скеровано в правоохоронні органи.

Інформації про загиблих або постраждалих на цей момент немає.

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02 09 2019 16:03
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