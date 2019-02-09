У Вознесенську п'яту добу гасять пожежу на покинутому м'ясокомбінаті, - ФОТО
Роботу пожежників ускладнюють напівзруйновані конструкції і загроза обвалення стін, повідомляє пресслужба ДСНС.
Пожежа почалася ще 29 серпня, на об'єкті постійно чергують рятувальники.
Фото: mk.dsns.gov.ua
Будівлю вже багато років не експлуатують, приміщення напівзруйновані, всередині завалені проходи і немає прямого доступу до осередків горіння. У той самий час існує загроза обвалення стін і перекриттів.
Фото: mk.dsns.gov.ua
Фото: mk.dsns.gov.ua
"За попередніми даними, займання виникло через несанкціоноване вирізання металевих конструкцій невстановленими особами. Керівництво об'єкта в повній мірі ухиляється від відповідальності й ігнорує ситуацію", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що у селі Чишки біля Львова вдень 30 серпня виникла масштабна пожежа на підприємстві "Ніка-Друк", яке веде торгівлю пакувальними матеріалами, розчинниками, спеціалізованими фарбами.
Сьогодні міськрада Вознесенська провела позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Матеріали для встановлення причин і наслідків пожежі скеровано в правоохоронні органи.
Інформації про загиблих або постраждалих на цей момент немає.
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