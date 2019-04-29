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У Вроцлаві арештували таксиста, який навмисно наїхав на українця

"Після зіткнення чоловіки на хвилинку затрималися, після цього велосипедист поїхав. Водій автомобіля рушив за ним, заїхавши на територію парку"
Вроцлавський суд арештував на три місяці таксиста, який у суботу навмисно протаранив велосипедиста-українця.
У Вроцлаві арештували таксиста, який навмисно наїхав на українця Фото: Укрінформ

Судді пристали на аргументи прокурора і вирішили арештувати 37-річного таксиста на три місяці. Чоловікові висунули звинувачення у спробі навмисного вбивства, повідомляє "Європейська правда".

Інцидент стався у суботу зранку на околицях міського парку. Велосипедист походженням з України переїхав дорогу на червоне світло і в певний момент врізався в таксі.

"Після зіткнення чоловіки на хвилинку затрималися, після цього велосипедист поїхав. Водій автомобіля рушив за ним, заїхавши на територію парку" - повідомили в поліції Вроцлава.

Повідомляється, що таксист був настільки розлючений, що заїхав автомобілем на алею для пішоходів і велосипедистів. За деякий час він натиснув на газ і наїхав на українця.

На допомогу українцеві кинулися випадкові перехожі, які викликали швидку. З’ясувалося, що у чоловіка роздроблена грудна клітка.

Поліція затримала водія таксі, а в понеділок суд арештував його.

"Я невинний. Це було ненавмисно. Я католик, у мене немає штрафних балів, у мене п'ятеро дітей" - намагався виправдатися таксист перед початком засідання суду.

Нагадаємо, що троє громадян України загинули в результаті наїзду автомобіля на групу з п’яти осіб, які йшли по дорозі.

 
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29 04 2019 19:33
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