У Вроцлаві арештували таксиста, який навмисно наїхав на українця
Судді пристали на аргументи прокурора і вирішили арештувати 37-річного таксиста на три місяці. Чоловікові висунули звинувачення у спробі навмисного вбивства, повідомляє "Європейська правда".
Інцидент стався у суботу зранку на околицях міського парку. Велосипедист походженням з України переїхав дорогу на червоне світло і в певний момент врізався в таксі.
"Після зіткнення чоловіки на хвилинку затрималися, після цього велосипедист поїхав. Водій автомобіля рушив за ним, заїхавши на територію парку" - повідомили в поліції Вроцлава.
Повідомляється, що таксист був настільки розлючений, що заїхав автомобілем на алею для пішоходів і велосипедистів. За деякий час він натиснув на газ і наїхав на українця.
На допомогу українцеві кинулися випадкові перехожі, які викликали швидку. З’ясувалося, що у чоловіка роздроблена грудна клітка.
Поліція затримала водія таксі, а в понеділок суд арештував його.
"Я невинний. Це було ненавмисно. Я католик, у мене немає штрафних балів, у мене п'ятеро дітей" - намагався виправдатися таксист перед початком засідання суду.
Нагадаємо, що троє громадян України загинули в результаті наїзду автомобіля на групу з п’яти осіб, які йшли по дорозі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО