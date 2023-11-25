У ВРУ виступили спікери парламентів країн ЄС

Сьогодні спікери і представники парламентів Бельгії, Ірландії, Фінляндії, Чехії, Естонії і Польщі взяли участь у спеціальному засіданні Верховної Рад.

Про це депутатка Ірина Геращенко написала в Telegram-каналі.

"У ВР сьогодні виступили голова Сенату Бельгії Стефані Доз, голова Сенату Мілош Вистрчіл і голова Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова Адамова; спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо, спікер парламенту Ірландії Джері Баттімер, президент ПА НАТО Міхал Щерба, голова комітету закордонних справ естонського парламенту Марко Міхельсон та голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль", - йдеться в дописі.

Геращенко сказала, що спікер фінського парламенту "вразив чудовою українською".

В День пам'яті жертв Голодомору Геращенко нагадала, що 17 держав світу визнали Голодомор геноцидом.